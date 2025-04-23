أشرف داري: سنقدم كل ما لدينا أمام صنداونز لنسعد جماهير الأهلي

شدد أشرف داري مدافع الأهلي على أن فريقه يعرف جيدا مدى صعوبة مباراة ماميلودي صنداونز في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد صنداونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة.

وقال أشرف داري عبر موقع الأهلي: "نركز بشكل جيد جدا لندخل مباراة صندوانز بقوة ونقدم المستوى المطلوب لنسعد الجمهور ونعدهم بتقديم كل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز".

المدافع المغربي "قدمنا كل ما لدينا في مباراة الذهاب والتعادل السلبي نتيجة خادعة ولكن لدينا لاعبين كبار يمتلكون الخبرة وسنقدم كل شيء وننفذ تعليمات المدرب لنسعد الجماهير".

وأتم تصريحاته "نتحدث معا كلاعبين ونشعر بالمسؤولية ونعرف أن جمهور الأهلي يتبع الفريق في الأفراح والأحزان، ونعدهم بتحقيق الهدف وهو التأهل للنهائي ثم الفوز باللقب".

وتعادل الأهلي سلبيا مع صنداونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من مباراة بيراميدز ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.