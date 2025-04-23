الهلال يطمئن على مدافعه البرازيلي قبل مرحلة الحسم في دوري أبطال آسيا

أظهرت الفحوصات الطبية، التي خضع لها البرازيلي رينان لودي، ظهير أيسر الهلال سلامته من الإصابة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وعانى لودي من إصابة تعرض لها في مباراة الشباب يوم الاثنين ضمن الجولة الـ 29 من الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أنه بعد الفحص تبين أنها كدمة لن تبعده عن المشاركة مع الأزرق.

واضطر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، إلى استبدال لودي عند الدقيقة 73 من المباراة الماضية.

وشارك لودي في التدريبات الاسترجاعية، الثلاثاء الماضي، على أن يدخل في المران الرئيسي، الأربعاء، استعدادًا لمنافسات مرحلة الحسم من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويبدأ الهلال بمواجهة جوانجو الكوري الجنوبي، الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة التي تلعب في جدة.

ولعب لودي مع الهلال منذ التعاقد معه في 46 مباراة، سجَّل خلالها 4 أهداف، وصنع 9 أهداف.