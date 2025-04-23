الهلال يطمئن على مدافعه البرازيلي قبل مرحلة الحسم في دوري أبطال آسيا

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 16:46

كتب : FilGoal

رينان لودي - الهلال السعودي

أظهرت الفحوصات الطبية، التي خضع لها البرازيلي رينان لودي، ظهير أيسر الهلال سلامته من الإصابة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وعانى لودي من إصابة تعرض لها في مباراة الشباب يوم الاثنين ضمن الجولة الـ 29 من الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أنه بعد الفحص تبين أنها كدمة لن تبعده عن المشاركة مع الأزرق.

أخبار متعلقة:
أهلي طرابلس يعلن القبض على فرد أمني متهم بدهس عدد من مشجعيه مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: حسام حسن لم يطلب إقامة المعسكر في أمريكا اتحاد الكرة يحتفل بمنتخب مصر تحت 17 سنة بعد التأهل لكأس العالم محامي رمضان صبحي لـ في الجول: تحديد موعد جلسة الاستماع مع منظمة مكافحة المنشطات

واضطر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، إلى استبدال لودي عند الدقيقة 73 من المباراة الماضية.

وشارك لودي في التدريبات الاسترجاعية، الثلاثاء الماضي، على أن يدخل في المران الرئيسي، الأربعاء، استعدادًا لمنافسات مرحلة الحسم من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويبدأ الهلال بمواجهة جوانجو الكوري الجنوبي، الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة التي تلعب في جدة.

ولعب لودي مع الهلال منذ التعاقد معه في 46 مباراة، سجَّل خلالها 4 أهداف، وصنع 9 أهداف.

الهلال
نرشح لكم
اتحاد جدة يحاول تجهيز حارسه للمشاركة أمام النصر سكاي: إيدرسون منفتح على اللعب في الدوري السعودي أول المتأهلين.. حجازي يقود نيوم للصعود للدوري السعودي الممتاز في غياب رونالدو وماني وطارق حامد.. النصر يواصل مطاردة الهلال بفوز مثير على ضمك  سبورت: اتحاد جدة يجتمع مع برشلونة لبحث إمكانية ضم دي يونج 47 ناد يصادق على مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية.. والشباب يرفع الكارت الأحمر تشكيل النصر - دوران يقود النصر أمام ضمك.. وطارق حامد على الدكة الدوري السعودي - تقرير يكشف سبب استبعاد رونالدو أمام ضمك
أخر الأخبار
تشكيل أرسنال - 4 تغييرات ضد كريستال بالاس.. وساكا على الدكة 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماركا: برشلونة يتوصل لاتفاق لتجديد عقد فليك حتى 2027.. وخطوة تؤجل التفعيل 19 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل ريال مدريد - دياز وإندريك أساسيان أمام خيتافي.. وبيلينجهام ورودريجو على دكة البدلاء 36 دقيقة | الدوري الإسباني
عمرو أدهم: إيقاف القيد بسبب مستحقات بوطيب.. وسنسدد قبل فتح باب القيد للموسم الجديد 51 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: عبد القادر يغيب شهرين بسبب الإصابة.. وموقفه من كأس العالم للأندية 55 دقيقة | الكرة المصرية
الحسم إيابا.. الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش سلبيا في ذهاب ربع نهائي كأس العاصمة ساعة | الكرة المصرية
تقرير مغربي: الوداد يستقر على رحيل موكوينا قبل المونديال.. وثلاثي مرشح لخلافته ساعة | كأس العالم للأندية
تقرير: بينهم الزمالك.. بارادو يتلقى عروضا مختلفة لضم بولبينة والاستقرار على الوجهة الأقرب ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط 2 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير 3 مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو 4 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تقارير انضمام رونالدو للفريق في كأس العالم