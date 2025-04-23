أهلي طرابلس يعلن القبض على فرد أمني متهم بدهس عدد من مشجعيه

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 16:36

كتب : FilGoal

أهلي طرابلس الليبي

أعلن نادي أهلي طرابلس حبس عنصر من الأمن الليبي لاتهامه بدهس مشجعين للنادي.

وكان مقطع فيديو قد انتشر لسيارة أمن خارج ملعب مباراة أهلي طرابلس والسويحلي وكان قائدها يسير بسرعة كبيرة لدرجة دهس عدد من مشجعي النادي.

وتقدم أهلي طرابلس ببلاغ ضد عنصر الأمن وهو ما استجاب له النائب العام وقرر التحفظ على فرد الأمن بشكل احتياطي على ذمة القضية.

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كما أشار النادي إلى أنه ينتظر ملاحقة باقي المتورطين في القضية.

وكان أهلي طرابلس قد تعادل مع السويحلي بهدف لكل فريق.

ويحتل أهلي طرابلس المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط خلف الاتحاد والسويحلي.

ويقود أهلي طرابلس فنيا المدرب المصري حسام البدري منذ شهر مارس الماضي.

ويضم الأهلي بين صفوفه المهاجم الأنجولي كريتسوفر مابولولو لاعب الاتحاد السكندري السابق.

أهلي طرابلس
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