تشكيل الإسماعيلي - محمد زيدان يقود الهجوم في مواجهة طلائع الجيش

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 16:16

كتب : FilGoal

مروان حمدي - الإسماعيلي

أعلن تامر مصطفى مدرب الإسماعيلي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد طلائع الجيش.

ويلتقي الإسماعيلي مع طلائع الجيش على استاد الإسماعيلية في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

ويشهد التشكيل تواجد الحارس عبد الله جمال لأول مرة مع الفريق، كما يلعب محمد زيدان بشكل أساسي في خط الهجوم.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عبد الله جمال.

الدفاع: عبد الكريم مصطفى - عماد حمدي - محمد عمار - محمد خضري.

الوسط: محمد وجدي - هشام محمد - محمد بيومي.

الهجوم: مروان حمدي - علي الملواني - محمد زيدان.

وكان الإسماعيلي قد تأهل لربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني بمجموعته خلف حرس الحدود، بينما تصدر طلائع الجيش المجموعة الثالثة.

الإسماعيلي طلائع الجيش كأس عاصمة مصر
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