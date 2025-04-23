ديلي ميل: على الرغم من الصعود للدوري الممتاز.. إدارة ليدز تفكر في إقالة المدرب

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 15:10

كتب : FilGoal

دانييل فاركي

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن إمكانية إقالة دانييل فاركي مدرب ليدز يونايتد.

يأتي ذلك التفكير رغم قيادة فاركي الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز منذ يومين فقط.

وترى الإدارة أن فاركي قد لا يكون الأنسب لقيادة الفريق في الدوري الممتاز ولذلك بدأت بالفعل في البحث عن بدلاء محتملين.

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وفقا لديلي ميل فإن الإدارة لن تتخذ أي قرار حول رحيل المدرب إلا في حالة إيجاد بديل مناسب.

ويحتل ليدز حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي القسم الثاني برصيد 94 نقطة مع تبقي جولتين على النهاية.

فاركي هو المدرب الأنجح في تاريخ دوري القسم الثاني الإنجليزي إذ سبق له قيادة نورويتش سيتي مرتين للدوري الممتاز قبل أن يصعد مع ليدز في الموسم الحالي.

وضمن كل من ليدز يونايتد وبيرنلي الصعود للدوري الممتاز بالموسم المقبل وبانتظار حسم صاحب المقعد الثالث من خلال الملحق.

ليدز يونايتد دانييل فاركي
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