الأعلى في تاريخه.. رابطة الدوري الإسباني تكشف عن إيرادات الموسم الماضي

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 14:29

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإسباني

أصدرت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" التقرير الاقتصادي عن موسم 2023/2024.

وأشارت لا ليجا إلى أن الموسم الماضي شهد تحقيق أعلى إيرادات للبطولة على الإطلاق.

وبلغ إجمالي إرادات الدوري الإسباني في الموسم الماضي 5.049 مليار يورو بزيادة قدرها 302% عن الموسم الذي سبقه.

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كما تجاوزت لا ليجا حاجز المليار يورو للموسم الثاني على التوالي من حيث الإيرادات التجارية.

كما شهدت البطولة تحقيق رقما قياسيا في الحضور الجماهير بحضور 16 مليون متفرج على مدار الموسم بمتوسط 75.4% بالمباراة.

وتتوقع الرابطة إلى تحسن النتائج بشكر أكبر في موسم 2024/2025 والجاري حاليا.

وكان ريال مدريد قد توج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي للمرة 35 في تاريخه.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي سيلعب مساء اليوم ضد خيتافي.

الدوري الإسباني لا ليجا
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