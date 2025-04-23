سكاي: سيتي ينافس ليفربول وريال مدريد على ضم مدافع بورنموث

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 14:17

كتب : FilGoal

جماهير مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن مانشستر سيتي مهتم بضم المجري ميلوس كيركيز الظهير الأيسر لبورنموث الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن سيتي سينافس ريال مدريد وليفربول على ضم اللاعب.

ومن المتوقع أن يتخذ اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا قراره النهائي بشأن مستقبله بنهاية الموسم.

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قبل أسابيع، أشارت تقارير إنجليزية إلى أن ليفربول بدأ التحرك من أجل ضم كيركيز.

وذكرت جريدة I paper الإنجليزية أن ليفربول أجرى بالفعل اتصالات أولية مع بورنموث حول اللاعب.

وكانت شبكة سكاي سبورت ألمانيا قد أفادت قبلها بأسابيع أن مانشستر يونايتد ينافس ليفربول على ضم ميلوس كيركيز ظهير أيسر بورنموث.

وأوضح التقرير أن المدافع المجري يحظى باهتمام العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تألقه مع بورنموث.

وأضاف التقرير أن ليفربول يسعى لضمه، كما أنه ضمن قائمة طويلة من الخيارات لدى مانشستر يونايتد.

ويمتد عقد اللاعب مع بورنموث حتى صيف 2028.

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وأوضح التقرير أن تدعيم مركز الظهير الأيسر يعتبر أحد أكبر الأولويات لأرني سلوت مدرب ليفربول، مع دخول أندي روبرتسون للثلاثينيات من عمره، وعدم تألق كوستاس تسيميكاس مما يجعل وضعه ليس مستقرا مع النادي.

ويعول ليفربول على مديره الرياضي ريتشارد هيوز الذي نجح في ضم الدولي المجري إلى بورنموث في عام 2023، حين كان مديرا رياضيا للفريق.

في حالة انتقال كيركيز إلى ليفربول سيلتحق بزميله الدولي دومينيك سوبوسلاي.

وذكر التقرير أن ليفربول أجرى محادثات مع الظهير الأيسر في صيف عام 2023، لكنها فشلت لأن كيركيز كان يريد ضمانات باللعب كأساسي، لكن ليفربول لم يتمكن من توفير ذلك له في ذلك الوقت.

ولذلك اختار كيركيز الانتقال إلى بورنموث حتى يتمكن من النمو وتطوير مهاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأراد مانشستر يونايتد التعاقد معه في الصيف الماضي لكنه لم يوافق على دفع 40 مليون جنيه إسترليني التي طالب بها بورنموث في ذلك الوقت.

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