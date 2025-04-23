باسم مرسي: تفوقت على مصطفى محمد.. وحسام حسن سيرحل عن المنتخب قبل المونديال

يرى باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق أنه يستطيع تقييم المدربين لما يمتلكه من خبرة كبيرة في الملاعب المصرية، وأن اللاعبين في مصر يخافون من انتقاد المدربين حتى لا يخسروا أماكنهم في الأندية، مؤكدا على أن فترته في الزمالك تفوق فيها على فترة مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي الحالي.

باسم مرسي النادي : طلائع الجيش الزمالك

وقال باسم مرسي عبر بودكاست ملعبنا عبر قناة المشهد سبورتس: "لدي القدرة على تقييم المدربين، تدربت مع أكثر من 15 مدربا أجنبيا، وباقي اللاعبين لا يقولون ذلك لأنهم يخافون على وظيفتهم".

وأضاف "وصلت لمرحلة أنني لا أستطيع تحمل ما يفعله المدربين، وبعض المدربين الذي تدربت معهم ظلموني".

وأكمل "البعض يقول إنني لعبت موسم واحد فقط وأنا سجلت في الدوري 74 هدفا وأكثر من 100 هدف في مسيرتي، فكيف لعبت موسم واحد فقط؟".

وواصل "أكبر مشكلة في مسيرتي مع كرة القدم كانت مع حسام حسن الذي لا يستطيع أحد أن ينظر له، بسبب الحديث مع الفريق والتلميحات لي".

وأردف "حسام وإبراهيم من الشخصيات المميزة جدا وأنا أحب التوأم ولكن ليس لأنني أحبه أن أتقبل أي شيء غير لائق".

واستكمل "أتوقع أن يرحل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر قبل كأس العالم، لن يتركوه في منصبه".

وأكد "أكثر من 85% من لاعبي منتخب مصر اتصلوا بي وأخبروني أن ما قلته عن المدربين صحيح 100% وأنهم يريدون أن يقولوا مثلي لكنهم غير قادرين على ذلك".

وشرح "لم أخطئ في حق شريف إكرامي وهو اعترض على كلامي وتحدث بطريقة دبلوماسية حتى يظهر كمثقف، وأنا قادر على الرد عليه لكني لن أفعل ذلك".

وأتم تصريحاته "مصطفى محمد لاعب رائع وكان يجلس معي في الغرفة بعد تصعيده للفريق الأول في الزمالك وأنا أحبه ولكن بالمقارنة فترتي وفترته في الزمالك ستجد الفرق شاسع لصالحي بين أرقامي وأرقامه، وأنا أهم مهاجم في الزمالك آخر 15 سنة".