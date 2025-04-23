آس: تشيلسي يتصدر سباق التعاقد مع هويسين

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن انضمام تشيلسي لسباق التعاقد مع ديان هويسن مدافع بورنموث.

وفقا لآس فإن تشيلسي يتصدر حاليا سباق التعاقد مع اللاعب لعدة أسباب.

السبب الأول هو أن تشيلسي لا يمانع دفع الشرط الجزائي المتواجد بعقد اللاعب والبالغ 60 مليون يورو.

والآخر هو أن اللاعب يرغب في الاستمرار بالدوري الإنجليزي بعد ظهوره بشكل رائع مع بورنموث.

ويرغب تشيلسي في التعاقد مع اللاعب قبل كأس العالم للأندية.

وينضم تشيلسي للمهتمين بضم اللاعب إلى جانب ريال مدريد وأرسنال وليفربول وتوتنام ونيوكاسل.

صاحب الـ 20 عاما شارك في 31 مباراة بقميص بورنموث منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل هدفين وصنع هدف.