آس: تشيلسي يتصدر سباق التعاقد مع هويسين
الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 13:49
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة آس الإسبانية عن انضمام تشيلسي لسباق التعاقد مع ديان هويسن مدافع بورنموث.
ديان هويسين
النادي : بورنموث
وفقا لآس فإن تشيلسي يتصدر حاليا سباق التعاقد مع اللاعب لعدة أسباب.
السبب الأول هو أن تشيلسي لا يمانع دفع الشرط الجزائي المتواجد بعقد اللاعب والبالغ 60 مليون يورو.
والآخر هو أن اللاعب يرغب في الاستمرار بالدوري الإنجليزي بعد ظهوره بشكل رائع مع بورنموث.
ويرغب تشيلسي في التعاقد مع اللاعب قبل كأس العالم للأندية.
وينضم تشيلسي للمهتمين بضم اللاعب إلى جانب ريال مدريد وأرسنال وليفربول وتوتنام ونيوكاسل.
صاحب الـ 20 عاما شارك في 31 مباراة بقميص بورنموث منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل هدفين وصنع هدف.
نرشح لكم
سكاي: سيتي ينافس ليفربول وريال مدريد على ضم مدافع بورنموث تقرير: ديوجو كوستا يفضل الانتقال إلى مانشستر سيتي سكاي: إيدرسون منفتح على اللعب في الدوري السعودي تقرير: مانشستر سيتي يسعى لاستمرار برناردو سيلفا رغم اهتمام بنفيكا وبرشلونة سكاي: ليفركوزن يرغب في ضم جناح سيتي وسط منافسة إنجليزية إيطالية سبورت: الهلال يدرس تعويض نيمار بضم رافينيا توتوسبورت: برشلونة يستهدف مويس كين لخلافة ليفاندوفسكي وكيل نجم أتالانتا يعترف بمفاوضات الهلال السعودي