من أجل كأس العالم للأندية.. أس: ريال مدريد يمدد عقدي مودريتش وفاسكيز حتى يوليو

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 13:06

كتب : FilGoal

لوكاس فاسكيز - لوكا مودريتش

أوضحت جريدة أس أن نادي ريال مدريد قرر تمديد عقدي لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز حتى يوليو المقبل.

وينتهي عقد مودريتش وعقد فاسكيز مع النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري.

وذكر التقرير أن ريال مدريد أقدم على هذه الخطوة حتى يتمكن الثنائي من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

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ويتنافس ريال مدريد ضمن 32 ناديا على لقب البطولة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

ويتواجد الميرينجي ضمن المجموعة الثامنة مع الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

وأشارت تقارير عديدة إلى أن ريال مدريد ينوي تمديد عقد مودريتش لموسم جديد، كما حدث في المواسم الأخيرة.

بينما من المتوقع أن تنتهي رحلة لوكاس فاسكيز مع الملكي بنهاية الموسم الجاري.

لوكا مودريتش لوكاس فاسكيز ريال مدريد كأس العالم للأندية
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