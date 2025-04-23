كادينا سير: ريال مدريد يقترب من تمديد عقد فينيسيوس جونيور

كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية عن اقتراب ريال مدريد من تمديد عقد لاعبه فينيسيوس جونيور.

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وينتهي تعاقد فينيسيوس الحالي مع ريال مدريد في عام 2027.

وفقا للإذاعة فإن ريال مدريد قد اتفق بشكل مبدئي مع اللاعب على التجديد حتى عام 2030 مع وجود زيادة في راتبه.

النجم البرازيلي كان قد حصل على عروض كبيرة من السعودية لكنه اقتنع بالاستمرار مع ريال مدريد.

وأشارت كادينا سير إلى أن الاتفاق سيتم بشكل نهائي قبل نهاية الموسم الحالي وقد يتم الإعلان عن التمديد عقب نهاية الموسم.

وانضم فينيسيوس في 2018 قادما من فلامنجو وتوج مع الفريق حتى الآن بـ 14 لقبا.

وشارك فينيسسيوس مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي في 46 مباراة وخلالها سجل 20 هدفا وصنع 14 آخرين.