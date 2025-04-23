تقرير: ديوجو كوستا يفضل الانتقال إلى مانشستر سيتي

أبدى ديوجو كوستا حارس مرمى بورتو ومنتخب البرتغال موافقته المبدئية على الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في الصيف المقبل.

وذكر موقع "فوت ميركاتو" أن كوستا وافق على فكرة الانتقال إلى مانشستر سيتي.

وينتظر أن يصل مانشستر سيتي إلى الاتفاق مع بورتو بشأن الصفقة.

وفي حالة توصل الطرفين لاتفاق مالي مناسب سينتقل كوستا إلى مانشستر سيتي.

ولدى كوستا شرطا جزائيا في تعاقده مع بورتو يبلغ 63 مليون جنيه إسترليني، كما أن عقده ينتهي في عام 2027.

يأتي ذلك في ظل رغبة أندية أخرى في ضم كوستا وهي تشيلسي ومانشستر يونايتد.

اهتمام مانشستر سيتي بالحارس البرتغالي كوستا يأتي في ظل الأخبار التي تشير إلى اقتراب رحيل البرازيلي إيدرسون عن السماوي في الصيف المقبل.

كوستا البالغ من العمر 25 عاما ظهر بمستوى مميز مع بورتو ومنتخب البرتغال في الفترة الماضية.

وحافظ على نظافة شباكه في 82 مباراة خلال 195 مباراة لعبها مع بورتو في مختلف البطولات.