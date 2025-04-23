أسامة نبيه: منتخب الشباب استفاد كثيرا رغم الخسارة أمام نيجيريا

يؤمن أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب المصري للشباب بأن فريقه استفاد من التجربة الودية التي لعبها ضد نظيره النيجيري استعدادا لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

وتعرض منتخب الشباب تحت 20 عاما للخسارة أمام نيجيريا 2-1 وديا ضمن استعدادات المنتخبين لخوض أمم إفريقيا للشباب.

وقال أسامة نبيه في تصريحات نشرها موقع اتحاد الكرة: "واجهنا فريقا قويا ومنظما، لاعبونا قدموا واحدة من التجارب القوية والمفيدة من كل الجوانب الفنية والخططية والبدنية".

وأضاف "سيطرنا على المباراة ومثلنا خطورة واضحة رغم التأخر بهدف مبكر لكننا نجحنا فى تعديل الأوضاع وأحرز أحمد خالد (كاباكا) هدف التعادل فى الدقيقة 68".

وأكمل "كان بإمكان الفراعنة الفوز ولكنهم أهدروا فرصا كثيرة للتهديف حتى أحرز المنافس هدفه الثاني من ركلة جزاء فى توقيت صعب وقبل نهاية المباراة بست دقائق".

تابع نبيه أن غالبية لاعبيه لأول مرة يلعبون على ستاد القاهرة واستفادوا من ذلك كثيرا قبل لقاء الافتتاح، وظهروا بمستوى جيد وبادلوا منافسهم القوة والضغط والهجوم السريع.

وتستضيف مصر منافسات أمم إفريقيا للشباب خلال الفترة من الأحد المقبل وحتى 18 مايو المقبل.

ويتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى كأس العالم المقرر إقامتها في تشيلي.

وسجل أحمد كاباكا هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 68 من تسديدة قوية وكان ذلك الهدف هو هدف التعادل.

وخطف منتخب نيجيريا الفوز في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وينتظم منتخب مصر بقيادة أسامة نبيه في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة لحين لقاء الافتتاح الأحد المقبل.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة زامبيا يوم 27 أبريل الجاري.

وأوقعت القرعة مصر في المجموعة الأولى بجانب جنوب إفريقيا وزامبيا وسيراليون وتنزانيا.

وجاءت نتائج القرعة

المجموعة الأولى: مصر – زامبيا – سيراليون - جنوب إفريقيا - تنزانيا.

المجموعة الثانية: نيجيريا – تونس - كينيا – المغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية -غانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.