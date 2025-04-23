سكاي: إيدرسون منفتح على اللعب في الدوري السعودي

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 11:26

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي - إيدرسون

فتح إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الباب أمام رحيله عن ناديه الإنجليزي في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "سكاي سبورتس ألمانيا" أن إيدرسون يدرس في الوقت الحالي مع وكيله خوليو سيزار حارس مرمى منتخب البرازيل السابق إمكانية الرحيل عن مانشستر سيتي.

وأن إيدرسون منفتح على فكرة اللعب في الدوري السعودي الموسم المقبل.

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وذلك في ظل اهتمام العديد من الأندية لضمه بعد رحيله عن مانشستر سيتي.

ويتبقى في تعاقد إيدرسون مع مانشستر سيتي موسم واحد فقط.

الحارس البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف مانشستر سيتي في عام 2017 قادما من بنفيكا البرتغالي.

ومع مانشستر سيتي حقق إيدرسون الدوري الإنجليزي 6 مرات، وكأس إنجلترا مرتين وكأس الرابطة 4 مرات وكأس الدرع الخيرية 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة والسوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة.

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