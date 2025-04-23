فليك: أنشيلوتي رجل نبيل وفاز بكل شيء مع جميع الفرق.. ومندهش من أداء إريك جارسيا

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 11:12

كتب : FilGoal

هانز فليك - مدرب برشلونة

مدح هانز فليك مدرب برشلونة، كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قبل مواجهة الفريقين المنتظرة.

وفاز برشلونة على ريال مايوركا بهدف دون رد في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتقد أننا سددنا 40 تسديدة، ربما لم تكن جميعها على المرمى لكنها كانت بذلك العدد، لقد خلقنا الكثير من الفرص وفزنا وخرجنا بشباك نظيفة ومع كل التغييرات التي أجريناها أنا أقدر كثيرا ما قدمناه اليوم".

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وواصل "فيران توريس يلعب كثيرا وبالطبع يريد تسجيل الأهداف لأنه مهاجم وعندما خرج من الملعب كان مستاء بعض الشيء".

وتابع "ريال مدريد فريق لا يصدق ولديهم أحد أفضل المدربين في العالم، بالنسبة لي من الجميع رؤية ما يقال عن أنشيلوتي لأنه فاز بكل شيء مع كل فريق دربه".

وأكمل "أنشيلوتي رجل نبيل وأكن له أعلى درجات الاحترام وبالنسبة لي يوم السبت سنلعب نهائي ضد ريال مدريد وبالطبع ضد كارلو ويسرني أن أراه من جديد لأنه مدرب رائع".

واستمر "ريال مدريد سيحصل على راحة أقل قبل مواجهتنا؟ قد يكون الأمر إيجابي وقد لا يكون لا نعلم، لقد خضنا الكثير من المباريات التي كان لدينا فيها يوم راحة أقل وفزنا".

وشدد "أنا مندهش من الأداء الذي قدمه إريك جارسيا في مركز الظهير، إنه مركز إضافي يمكنه اللعب فيه لذا فهو لاعب مهم جدا بالنسبة لي وللفريق، وفي غرفة الملابس هو شخص مذهل".

وأضاف "سنواجه ريال مدريد مرتين في الأسابيع القادمة وبالطبع نريد الفوز بكأس الملك والدوري لذلك علينا أن ننتصر عليهم، الأمر ليس سهلا ولكن سنركز على ذلك".

وأتم "كوندي كان ضمن خطتنا قبل المباراة قبل أن نقوم بالتبديلات وكان من الجيد أن يحصل على راحة، فكرت في منحه 30 دقيقة حتى لا يفقط إيقاع المباريات ولكنه لاعب ذو خبرة وأعتقد أنه سيظهر بمستواه المعتاد يوم السبت".

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل.

برشلونة هانز فليك
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