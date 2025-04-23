دوري NBA – ليكرز يعادل السلسلة مع مينيسوتا بفضل لوكا.. وأوكلاهوما يواصل التألق

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 11:04

كتب : FilGoal

لوكا دونشيتش - لوس أنجلوس ليكرز

نجح لوس أنجلوس ليكرز في معادلة سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية "بلاي أوفس" مع مينيسوتا تمبرولفوز.

وفاز ليكرز على مينيسوتا بنتيجة 94-85 لتصبح نتيجة السلسلة 1-1 ضمن منافسات الأدوار الإقصائية للقسم الغربي من دوري كرة السلة الأمريكية NBA.

وفاز ليكرز بفضل تألق نجمه لوكا دونشيتش الذي سجل 31 نقطة وأكمل 12 متابعة للكرة و9 تمريرات حاسمة.

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بينما سجل زميله ليبرون جيمس في المباراة 21 نقطة وأكمل 11 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

وواصل أوكلاهوما سيتي ثاندرز متصدر القسم الغربي تألق في البلاي أوفس بالفوز الثاني على التوالي أمام ممفيس جريزليس بنتيجة كبيرة 118-99.

وتألق خلال المباراة شاي جيلجوس ألكساندر نجم أوكلاهوما الذي سجل 27 نقطة.

وأخيرا حقق إنديانا بيسيرز الفوز الثاني على ميلوكي باكس بنتيجة 123-115 ليتقدم في السلسلة بالقسم الشرقي 2-0.

لوس أنجلوس ليكرز لوكا دونشيتش NBA
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