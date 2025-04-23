مواعيد مباريات الأربعاء 23 أبريل - ريال مدريد ضد خيتافي.. وربع نهائي كأس عاصمة مصر

تستكمل اليوم مباريات ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر، كما تستأنف الجولة بالدوريات الأوروبية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

أرسنال × كريستال بالاس.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو × فياريال.. 7.00 مساء - بي إن سبورت 2.

أتلتيك بلباو × لاس بالماس.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ديبورتيفو ألافيس × ريال سوسيداد.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

خيتافي × ريال مدريد.. 9.00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

تورينو × أودينيزي.. 6:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم.

بارما × يوفنتوس.. 6:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم.

جنوى × لاتسيو.. 6:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم.

كالياري × فيورنتينا.. 6:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم.

كأس عاصمة مصر

الإسماعيلي × طلائع الجيش.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.

مودرن سبورت × البنك الأهلي.. 7:30 مساء - أون سبورت 1.

كأس إيطاليا

إنتر × ميلان.. 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

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