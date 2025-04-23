أحمد جعفر يعلن اعتزاله ويتولى قيادة دياموند في القسم الثاني ب

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 00:30

كتب : FilGoal

أحمد جعفر لاعب الزمالك

أعلن أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق اعتزاله كرة القدم بعد 26 عاما من ممارسة اللعبة.

وكشف نادي دياموند الذي كان آخر محطات جعفر، تولي مهاجم الفريق مهمة المدير الفني في القسم الثاني ب.

واحتل دياموند المركز السابع في المجموعة الرابعة برصيد 27 نقطة وصعد جعفر مع الفريق من القسم الرابع حتى القسم الثاني ب.

أخبار متعلقة:
"أتت اللحظة التي لا يمكن تجنبها".. هوملز يعلن اعتزاله نهاية الموسم يان فيرتونخين يعلن اعتزاله أنطونيو كاندريفا يعلن اعتزاله تقرير مغربي يكشف حقيقة اعتزال زياش دوليا

وكتب أحمد جعفر عبر حسابه الرسمي:

"على مدار ستة وعشرين عامًا، عشت أجمل لحظات حياتي داخل المستطيل الأخضر كلاعب كرة قدم محترف. سنوات صنعت فيها مع زملائي لحظات فخر وانتصارات ستبقى محفورة في الذاكرة.

واليوم، أعلن عن اتخاذي قرارًا صعبًا ولكنه حتمي اعتزال لعب كرة القدم".

"لقد تشرفت بتمثيل العديد من الأندية العريقة، ولكن يبقى لنادي الزمالك وجماهيره العظيمة مكانة خاصة في قلبي. معهم عشت أزهى فترات مسيرتي، وتقاسمت فرحة الألقاب والنجاحات، وشعرت بدعمهم وحبهم الغامر الذي احتضنني في كل خطوة. "لن أنسى أبدًا تلك اللحظات العظيمة التي جمعتنا، وستظل ذكراها يضيء حياتي".

"في هذا المقام، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من آمن بي وساندني طوال هذه المسيرة".

"شكرًا لكل مدرب تولى مسؤولية تطويري في قطاعات الناشئين وجميع المراحل العمرية. شكرًا لجميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في كل الأندية والمنتخبات الوطنية التي خدمت تحت لوائها".

"شكرًا لكل من وقف بجانبي ودعمني بكلمة طيبة أو تشجيع صادق، شكرًا جزيلًا لكم جميعًا. لكم في قلبي محبة وتقدير لا يوصفان. أسألكم الدعاء والتوفيق في خطواتي القادمة بإذن الله".

ويبلغ أحمد جعفر من العمر 39 عاما، وخاض مسيرته في أندية المصرية للاتصالات والزمالك وإنبي وبتروجت وطلائع الجيش والترسانة ونادي مصر وأخيرا دياموند.

ولعب أحمد جعفر 226 مباراة في الدوري المصري ونجح في تسجيل 58 هدفا وصنع 20.

وخاض جعفر 140 مباراة بقميص الزمالك في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 42 هدفا وصنع 18 آخرين.

الزمالك أحمد جعفر
نرشح لكم
ثابت: تعامل الأهلي مع أكرم توفيق يُدرس.. ويتم الترتيب مع الريان بشأن تأشيرة تريزيجيه وكيله: الأهلي لم يطلب رشاد المتولي.. وكان قريبا من بيراميدز طبيب الأهلي يوضح موقف خماسي الفريق من الإصابات بيسيرو: لست غاضبا من غياب زيزو.. وطلبت استبعاده بسبب عدم تركيزه خبر في الجول - بيراميدز ينتظر قرار مدربه لتفعيل بند شراء أوجولا.. وتفاصيل العقد مران الزمالك - تصعيد حارس الناشئين ومعسكر مغلق استعدادا للمصري الزمالك يواجه بهتيم وديا استعدادا للمصري في الدوري مدرب صنداونز: تمركز الأهلي في الملعب كان صعبا.. وقادرون على الحسم في القاهرة
أخر الأخبار
أحمد جعفر يعلن اعتزاله ويتولى قيادة دياموند في القسم الثاني ب ساعة | الدوري المصري
جوارديولا: فريقي تغير منذ هذه المباراة تحديدا ساعة | الدوري الإنجليزي
ثابت: تعامل الأهلي مع أكرم توفيق يُدرس.. ويتم الترتيب مع الريان بشأن تأشيرة تريزيجيه 2 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - ختام الجولة الأولى من ربع نهائي دوري السيدات دون مفاجآت 2 ساعة | رياضة نسائية
قبل كلاسيكو الكأس.. أولمو يؤمن صدارة برشلونة بهدف أمام ريال مايوركا 2 ساعة | الدوري الإسباني
مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت مع باريس سان جيرمان 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مانشستر سيتي يقتل أستون فيلا في الـ+94 بمشاركة مرموش 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيله: الأهلي لم يطلب رشاد المتولي.. وكان قريبا من بيراميدز 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط 2 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير 3 مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو 4 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تقارير انضمام رونالدو للفريق في كأس العالم