أحمد جعفر يعلن اعتزاله ويتولى قيادة دياموند في القسم الثاني ب

أعلن أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق اعتزاله كرة القدم بعد 26 عاما من ممارسة اللعبة.

وكشف نادي دياموند الذي كان آخر محطات جعفر، تولي مهاجم الفريق مهمة المدير الفني في القسم الثاني ب.

واحتل دياموند المركز السابع في المجموعة الرابعة برصيد 27 نقطة وصعد جعفر مع الفريق من القسم الرابع حتى القسم الثاني ب.

وكتب أحمد جعفر عبر حسابه الرسمي:

"على مدار ستة وعشرين عامًا، عشت أجمل لحظات حياتي داخل المستطيل الأخضر كلاعب كرة قدم محترف. سنوات صنعت فيها مع زملائي لحظات فخر وانتصارات ستبقى محفورة في الذاكرة.

واليوم، أعلن عن اتخاذي قرارًا صعبًا ولكنه حتمي اعتزال لعب كرة القدم".

"لقد تشرفت بتمثيل العديد من الأندية العريقة، ولكن يبقى لنادي الزمالك وجماهيره العظيمة مكانة خاصة في قلبي. معهم عشت أزهى فترات مسيرتي، وتقاسمت فرحة الألقاب والنجاحات، وشعرت بدعمهم وحبهم الغامر الذي احتضنني في كل خطوة. "لن أنسى أبدًا تلك اللحظات العظيمة التي جمعتنا، وستظل ذكراها يضيء حياتي".

"في هذا المقام، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من آمن بي وساندني طوال هذه المسيرة".

"شكرًا لكل مدرب تولى مسؤولية تطويري في قطاعات الناشئين وجميع المراحل العمرية. شكرًا لجميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في كل الأندية والمنتخبات الوطنية التي خدمت تحت لوائها".

"شكرًا لكل من وقف بجانبي ودعمني بكلمة طيبة أو تشجيع صادق، شكرًا جزيلًا لكم جميعًا. لكم في قلبي محبة وتقدير لا يوصفان. أسألكم الدعاء والتوفيق في خطواتي القادمة بإذن الله".

ويبلغ أحمد جعفر من العمر 39 عاما، وخاض مسيرته في أندية المصرية للاتصالات والزمالك وإنبي وبتروجت وطلائع الجيش والترسانة ونادي مصر وأخيرا دياموند.

ولعب أحمد جعفر 226 مباراة في الدوري المصري ونجح في تسجيل 58 هدفا وصنع 20.

وخاض جعفر 140 مباراة بقميص الزمالك في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 42 هدفا وصنع 18 آخرين.