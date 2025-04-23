ثابت: تعامل الأهلي مع أكرم توفيق يُدرس.. ويتم الترتيب مع الريان بشأن تأشيرة تريزيجيه

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 00:12

كتب : FilGoal

محمد ثابت - مسؤول الإعلام والمتحدث باسم شؤون كرة القدم

شدد محمد ثابت المتحدث عن قطاع الكرة في الأهلي على أن لاعبي الفريق يقدرون تماما الفترة الحساسة التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي.

أكرم توفيق

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال ثابت عبر قناة الأهلي: "لاعبو الأهلي يقدرون حساسية الفترة الحالية وحق الجماهير عليهم وشاهدنا كيف يشجع اللاعبين على دكة البدلاء زملائهم في الملعب، ومن الصعب إلقاء الاتهامات على اللاعبين في مثل هذا التوقيت في ظل حالة التركيز الشديدة منهم".

وأضاف "من حق أي لاعب أن يتحدث مع مدربه أو مدير الكرة في الملعب ولقطة بنشرقي مع محمد شوقي في مباراة صنداونز لا ترتقي للحديث عنها ولكن يجب أن نشرح للجمهور ماذا حدث واللاعب كان يتحدث فقط أنه كان يتمنى أن يسجل الهدف".

أخبار متعلقة:
وكيله: الأهلي لم يطلب رشاد المتولي.. وكان قريبا من بيراميدز طبيب الأهلي يوضح موقف خماسي الفريق من الإصابات خبر في الجول - الأهلي يتسلم مكافأة كأس القارات الثلاث.. وينتظر الدفعة الأولى من مونديال الأندية

وواصل "لا يوجد أي حديث عن تجديد اللاعبين في الوقت الحالي لأننا نمر بفترة حساسة والأهلي سيعلن عن أي قرار رسمي يتم اتخاذه ولا يوجد ما نخفيه".

وأردف "أكرم توفيق وقع مع أحد الأندية منذ فترة وحتى الآن متواجد مع الأهلي ونستفيد منه ونتعامل معه بكل احترافية واحترام وشاهدنا صورته مع محمود الخطيب رئيس النادي في جنوب إفريقيا وهذا الأمر في الأهلي يدرس وفي هذه الأوقات نتعامل كمنظومة وليس كأفراد".

وأشار "معسكر مباراة صنداونز سيكون لمدة 48 ساعة وهذا قرار يتم اتخاذه قبل كل المباريات المهمة".

وأتم تصريحاته "نحاول الترتيب مع الريان القطري بشأن استخراج تأشيرة الولايات المتحدة لـ تريزيجيه ليكون في الموعد مع الفريق في كأس العالم للأندية".

الأهلي أكرم توفيق
نرشح لكم
أحمد جعفر يعلن اعتزاله ويتولى قيادة دياموند في القسم الثاني ب وكيله: الأهلي لم يطلب رشاد المتولي.. وكان قريبا من بيراميدز طبيب الأهلي يوضح موقف خماسي الفريق من الإصابات بيسيرو: لست غاضبا من غياب زيزو.. وطلبت استبعاده بسبب عدم تركيزه خبر في الجول - بيراميدز ينتظر قرار مدربه لتفعيل بند شراء أوجولا.. وتفاصيل العقد مران الزمالك - تصعيد حارس الناشئين ومعسكر مغلق استعدادا للمصري الزمالك يواجه بهتيم وديا استعدادا للمصري في الدوري مدرب صنداونز: تمركز الأهلي في الملعب كان صعبا.. وقادرون على الحسم في القاهرة
أخر الأخبار
أحمد جعفر يعلن اعتزاله ويتولى قيادة دياموند في القسم الثاني ب ساعة | الدوري المصري
جوارديولا: فريقي تغير منذ هذه المباراة تحديدا ساعة | الدوري الإنجليزي
ثابت: تعامل الأهلي مع أكرم توفيق يُدرس.. ويتم الترتيب مع الريان بشأن تأشيرة تريزيجيه 2 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - ختام الجولة الأولى من ربع نهائي دوري السيدات دون مفاجآت 2 ساعة | رياضة نسائية
قبل كلاسيكو الكأس.. أولمو يؤمن صدارة برشلونة بهدف أمام ريال مايوركا 2 ساعة | الدوري الإسباني
مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت مع باريس سان جيرمان 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مانشستر سيتي يقتل أستون فيلا في الـ+94 بمشاركة مرموش 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيله: الأهلي لم يطلب رشاد المتولي.. وكان قريبا من بيراميدز 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط 2 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير 3 مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو 4 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تقارير انضمام رونالدو للفريق في كأس العالم