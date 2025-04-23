ثابت: تعامل الأهلي مع أكرم توفيق يُدرس.. ويتم الترتيب مع الريان بشأن تأشيرة تريزيجيه

شدد محمد ثابت المتحدث عن قطاع الكرة في الأهلي على أن لاعبي الفريق يقدرون تماما الفترة الحساسة التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي.

أكرم توفيق النادي : الأهلي الأهلي

وقال ثابت عبر قناة الأهلي: "لاعبو الأهلي يقدرون حساسية الفترة الحالية وحق الجماهير عليهم وشاهدنا كيف يشجع اللاعبين على دكة البدلاء زملائهم في الملعب، ومن الصعب إلقاء الاتهامات على اللاعبين في مثل هذا التوقيت في ظل حالة التركيز الشديدة منهم".

وأضاف "من حق أي لاعب أن يتحدث مع مدربه أو مدير الكرة في الملعب ولقطة بنشرقي مع محمد شوقي في مباراة صنداونز لا ترتقي للحديث عنها ولكن يجب أن نشرح للجمهور ماذا حدث واللاعب كان يتحدث فقط أنه كان يتمنى أن يسجل الهدف".

وواصل "لا يوجد أي حديث عن تجديد اللاعبين في الوقت الحالي لأننا نمر بفترة حساسة والأهلي سيعلن عن أي قرار رسمي يتم اتخاذه ولا يوجد ما نخفيه".

وأردف "أكرم توفيق وقع مع أحد الأندية منذ فترة وحتى الآن متواجد مع الأهلي ونستفيد منه ونتعامل معه بكل احترافية واحترام وشاهدنا صورته مع محمود الخطيب رئيس النادي في جنوب إفريقيا وهذا الأمر في الأهلي يدرس وفي هذه الأوقات نتعامل كمنظومة وليس كأفراد".

وأشار "معسكر مباراة صنداونز سيكون لمدة 48 ساعة وهذا قرار يتم اتخاذه قبل كل المباريات المهمة".

وأتم تصريحاته "نحاول الترتيب مع الريان القطري بشأن استخراج تأشيرة الولايات المتحدة لـ تريزيجيه ليكون في الموعد مع الفريق في كأس العالم للأندية".