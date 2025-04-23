كرة سلة - ختام الجولة الأولى من ربع نهائي دوري السيدات دون مفاجآت

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 00:10

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي - كرة سلة

اختتمت منافسات الجولة الأولى من ربع نهائي دوري السيدات لكرة السلة دون مفاجآت.

وتقام مرحلة ربع النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحسم تأهله لنصف النهائي.

وجاءت نتائج ربع النهائي كالآتي:

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الأهلي 97-43 البنك الأهلي

هليوبوليس 76-56 الزهور

سبورتنج 81-52 الصيد

مصر للتأمين 65-48 سموحة

وكان الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية بعد التتويج على حساب فريق سبورتنج.

وحال كررت الفرق الأربعة انتصاراتها في الجولة الثانية تحسم تأهلها مباشرة إلى نصف النهائي.

وكان الأهلي قد تصدر دور المجموعات بالعلامة الكاملة بـ 28 نقطة دون أي خسارة.

وحال تأهل الأهلي يواجه الفائز من مباراة مصر للتأمين أمام سموحة.

بينما حال تأهل سبورتنج يواجه الفائز من مباراة هليوبوليس أمام الزهور في نصف النهائي.

كرة سلة سيدات الأهلي
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