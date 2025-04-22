قبل كلاسيكو الكأس.. أولمو يؤمن صدارة برشلونة بهدف أمام ريال مايوركا

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 23:32

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد ريال مايوركا

نجح برشلونة في تأمين صدارة الدوري الإسباني بانتصار جديد في المسابقة وهذه المرة على حساب ريال مايوركا.

وتغلب برشلونة على ريال مايوركا بهدف دون مقابل سجله داني أولمو في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وتعتبر تلك المباراة هي الأخيرة لبرشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو نهائي كأس الملك والمقرر لها مساء السبت.

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ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة ليوسع الفارق مع ريال مدريد إلى 7 نقاط قبل مواجهة الملكي لفريق خيتافي غدا الأربعاء.

ويتبقى 12 نقطة فقط لبرشلونة من أصل 5 مباريات لحسم الدوري بصورة رسمية ومن الممكن أن يقترب موعد الحسم حال تعثر ريال مدريد أو فوز برشلونة في كلاسيكو الدوري.

وصف المباراة

تألق تشيزني مبكرا في الدقيقة السادسة بعد منع عرضية متقنة كادت أن تباغت بالهدف الأول.

وكاد برشلونة أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 12 بتسديدتين متتاليتين عن طريق فيران توريس ولامين يامال لولا تألق حارس المرمى.

وتألق تشيزني في الدقيقة 19 ومنع هدفا محققا ليحافظ على نظافة شباكه.

ومنع القائم الأيسر تسديدة جافي في الدقيقة 29، قبل أن يهدر رونالد أراوخو فرصة أمام المرمى الخالي بعدها بدقيقة واحدة.

وتواصلت تسديدات برشلونة على مرمى ريال مايوركا وسط تماسك دفاعي كبير.

وسجل مايوركا هدفا في الدقيقة 45 لكنه لم يحتسب بداعي التسلل.

ومع افتتاح الشوط الثاني نجح داني أولمو في تحويل عرضية أرضية بقدمه اليسرى إلى داخل شباك مايوركا.

ودفع هانز فليك بالثنائي رافينيا وفيرمين لوبيز في الدقيقة 62 بدلا من أنسو فاتي وداني أولمو.

وكاد لارين لاعب مايوركا أن يسجل التعادل في الدقيقة 72 برأسية رائعة لكن أعلى العارضة.

وأهدر لامين يامال انفرادا تاما في الدقيقة 79 بتسديدة الكرة في حارس مرمى مايوركا.

14 مباراة دون خسارة

نجح برشلونة في الحفاظ على سجله في الدوري الإسباني بـ 14 مباراة دون هزيمة.

وخلال تلك الفترة حقق برشلونة 12 انتصارا مقابل تعادلين فقط.

وكانت آخر هزيمة لفريق برشلونة في الدوري بديسمبر الماضي عند الخسارة من أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد.

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