مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت مع باريس سان جيرمان

شارك مصطفى محمد لاعب نانت في تعادل فريقه مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

وتعادل نانت مع باريس سان جيرمان بهدف لكل فريق، في المباراة المؤجلة من الجولة 29 للدوري الفرنسي.

تقدم باريس في الدقيقة 33 بهدف سجله فيتينا.

ثم تعادل نانت في الدقيقة 83 بتسديدة صاروخية من دوجلاس أوجوستو.

وبدأ مصطفى محمد المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 73.

وتعد هذه المشاركة هي رقم 27 لمصطفى محمد في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

التعادل رفع رصيد باريس سان جيرمان إلى النقطة 78 في صدارة الدوري، ووصل نانت إلى النقطة 31 في المركز الـ14.