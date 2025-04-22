وكيله: الأهلي لم يطلب رشاد المتولي.. وكان قريبا من بيراميدز

كشف علي جلال وكيل رشاد المتولي لاعب بتروجت حقيقة اقترابه من الانتقال إلى الأهلي في يناير الماضي.

وقال علي جلال عبر قناة أون سبورت: "رشاد المتولي يظهر بشكل مميز جدا مع بتروجت وهذا جعل بعض الصحفيين يجتهدون بشأن اقتراب انتقاله للأهلي".

وأضاف "الأهلي لم يطلب ضم رشاد المتولي وما حدث فقط هو استفسار من النادي عنه في يناير بعد ترشيحه للنادي من قبل ربيع ياسين".

وواصل "بيراميدز دخل في مفاوضات جادة مع بتروجت في يناير لضم رشاد المتولي والخلاف على القيمة المالية أحال دون إتمام الصفقة وأيضا منافسة الفريق على مجموعة البطولة في الدوري".

وأكمل "رشاد المتولي هو قائد بتروجت وتعاقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل وهو يرغب في خوض تجربة جديدة سواء في أحد أندية القمة في مصر أو في الدوري السعودي وسندرس العروض كلها أولا ثم نختار الأنسب له".

وأوضح "الأقرب لضم رشاد المتولي في مصر بالترتيب الأهلي ثم بيراميدز ثم الزمالك، واللاعب يمتلك أيضا عدة عروض من البنك الأهلي والمصري وسيراميكا كليوباترا".

وأتم تصريحاته "أحمد النفراوي حارس غزل المحلة سيكون في أكبر الأندية الأوروبية قريبا ولا أستطيع القول أكثر من ذلك".