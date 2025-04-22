منتخب الشباب يخسر أمام نيجيريا وديا استعدادا لأمم إفريقيا

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 22:35

كتب : FilGoal

منتخب الشباب تحت 20 عاما

تعرض منتخب الشباب تحت 20 عاما للخسارة أمام نيجيريا وديا ضمن استعدادات المنتخبين لخوض أمم إفريقيا للشباب.

وتستضيف مصر منافسات أمم إفريقيا للشباب خلال الفترة من الأحد المقبل وحتى 18 مايو المقبل.

ويتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى كأس العالم المقرر إقامتها في تشيلي.

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وخسر منتخب الشباب أمام نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وسجل أحمد كاباكا هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 68 من تسديدة قوية وكان ذلك الهدف هو هدف التعادل.

وخطف منتخب نيجيريا الفوز في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وينتظم منتخب مصر بقيادة أسامة نبيه في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة لحين لقاء الافتتاح الأحد المقبل.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة زامبيا يوم 27 أبريل الجاري.

وأوقعت القرعة مصر في المجموعة الأولى بجانب جنوب إفريقيا وزامبيا وسيراليون وتنزانيا.

وجاءت نتائج القرعة

المجموعة الأولى: مصر – زامبيا – سيراليون - جنوب إفريقيا - تنزانيا.

المجموعة الثانية: نيجيريا – تونس - كينيا – المغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية -غانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

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