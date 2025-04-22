طبيب الأهلي يوضح موقف خماسي الفريق من الإصابات

كشف أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي في الأهلي مستجدات إصابة الكثير من لاعبي الفريق.

وأوضح جاب الله عبر المركز الإعلامي للأهلي مستجدات إصابة كل من وسام أبو علي وكريم الدبيس ويحيى عطية الله وكريم فؤاد ورضا سليم.

وقال جاب الله: "وسام أبو علي تعافى من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية ويشارك في المران بشكل طبيعي".

وأضاف "الأشعة أثبتت إصابة كريم الدبيس بجذع في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية".

وواصل "يحيى عطية الله يواصل التأهيل من الإصابة بشد في العضلة الخلفية".

وأردف "كريم فؤاد يؤدي المرحلة الثالثة من التأهيل وسيخضع قريبا لقياسات بدنية لتحديد موعد عودته للتدريبات".

وأتم تصريحاته "رضا سليم يخوض المرحلة الأولى من التأهيل بعد جراحة خياطة الغضروف".

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.