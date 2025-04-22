تقرير تركي: النصيري قرر مغادرة فنربخشة بسبب ضغط الجماهير

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 21:42

كتب : FilGoal

يوسف النصيري - فنربخشة

قرر المغربي يوسف النصيري مغادرة فنربخشة التركي في نهاية الموسم الجاري.

يوسف النصيري

النادي : فنربخشة

فنربخشة

ويأتي قرار الدولي المغربي بسبب ضغط الجماهير الذي حدث بسبب تراجع المستوى وتسجيل الأهداف مع الفريق.

وكشفت صحيفة hurriyet التركية أن النصيري يفضل خيار الرحيل بنهاية الموسم الجاري عن فنربخشة بعد ما وصفته بتراجع مستواه وعدم تفوقه في التهديف.

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وأشار التقرير إلى أن النصيري قد عجز عن التسجيل في آخر خمس مباريات خاضهم مع الفريق.

ودخل النصيري دائرة الانتقالات من جماهير فنربخشة مما جعله يستقر على الرحيل بنهاية الموسم.

ويرتبط النصيري بتعاقد مع فنربخشة حتى صيف 2029 بعدما انتقل من صفوف إشبيلية قبل انطلاق الموسم الجاري.

ولعب يوسف النصيري خلال الموسم الجاري 46 مباراة مع فنربخشة بمختلف المسابقات ونجح في المساهمة بـ 32 هدفا.

إذ سجل النصيري 26 هدفا وصنع 6 آخرين بمختلف المسابقات.

فنربخشة يوسف النصيري
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