أول المتأهلين.. حجازي يقود نيوم للصعود للدوري السعودي الممتاز

قاد أحمد حجازي المحترف المصري ضمن فريق نيوم السعودي، فريقه للتأهل لأول مرة للدوري السعودي الممتاز.

أحمد حجازي النادي : نيوم نيوم

وفاز نيوم على العربي بثلاثية دون رد في الجولة 30 من الدوري السعودي الدرجة الأولى "دوري يلو" ليتأهل الفريق للدوري الممتاز قبل 4 جولات من النهاية.

وشارك أحمد حجازي في المباراة بالكامل مع فريقه نيوم.

ووصل نيوم للنقطة رقم 69 في الصدارة، بفارق 10 نقاط عن النجمة صاحب المركز الثاني و15 نقطة عن العدالة صاحب المركز الثالث.

وكان حجازي انضم لصفوف نيوم بداية الموسم الجاري قادما من اتحاد جدة.

ومن المتوقع أن يبرم نيوم العديد من الصفقات القوية استعدادا للمنافسة بقوة في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وتشير التقارير إلى رغبة نيوم في ضم العديد من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى أبرزهم أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، وألكساندر إيزاك مهاجم نيوكاسل.