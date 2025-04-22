انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) ريال مايوركا.. فوز كتالوني جديد

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 21:20

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مايوركا

يستضيف برشلونة فريق ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، بينما مايوركا في المركز السابع بـ 44 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

------------------------

نهاية المباراة

ق90 إضافة 4 دقائق وقت بدل من الضائع

ق79 لامين يامال يهدر انفرادا تاما

ق72 رأسية من لارين والتعادل يضيع

ق62 خروج فاتي وأولمو ومشاركة رافينيا وفيرمين لوبيز

ق46 جووووول أول داني أولمو

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 هدف غير محتسب بداعي التسلل لمايوركا

ق40 تسديدات متتالية من لاعبي برشلونة لكن تماسك دفاعي من الضيوف

ق30 أراوخو يهدر هدفا محققا

ق29 القائم الأيسر يمنع تسديدة جافي من الدخول

ق19 تشيزني يتألق ويمنع هدفا محققا

ق12 حارس مايوركا يتألق على مرتين أمام توريس ويامال

ق6 تشيزني يمنع عرضية متقنة من مايوركا

انطلاق المباراة

الدوري الإسباني برشلونة ريال مايوركا
نرشح لكم
قبل كلاسيكو الكأس.. أولمو يؤمن صدارة برشلونة بهدف أمام ريال مايوركا تشكيل برشلونة - مفاجآت بالجملة أمام ريال مايوركا.. وفاتي أساسي  سبورت: اتحاد جدة يجتمع مع برشلونة لبحث إمكانية ضم دي يونج سبورت: الهلال يدرس تعويض نيمار بضم رافينيا توتوسبورت: برشلونة يستهدف مويس كين لخلافة ليفاندوفسكي أخبار جيدة لـ ريال مدريد.. تقرير: كارباخال يعود للتدرب بالكرة تشواميني: سنواصل المنافسة على الدوري.. وسعيد لحصد جائزة لاعب الشهر مدرب خيتافي: أنشيلوتي أفضل مدرب لـ ريال مدريد.. وأرغب في مشاركة مبابي
أخر الأخبار
أحمد جعفر يعلن اعتزاله ويتولى قيادة دياموند في القسم الثاني ب 43 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: فريقي تغير منذ هذه المباراة تحديدا 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ثابت: تعامل الأهلي مع أكرم توفيق يُدرس.. ويتم الترتيب مع الريان بشأن تأشيرة تريزيجيه ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - ختام الجولة الأولى من ربع نهائي دوري السيدات دون مفاجآت ساعة | رياضة نسائية
قبل كلاسيكو الكأس.. أولمو يؤمن صدارة برشلونة بهدف أمام ريال مايوركا ساعة | الدوري الإسباني
مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت مع باريس سان جيرمان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مانشستر سيتي يقتل أستون فيلا في الـ+94 بمشاركة مرموش 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيله: الأهلي لم يطلب رشاد المتولي.. وكان قريبا من بيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط 2 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير 3 مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو 4 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تقارير انضمام رونالدو للفريق في كأس العالم