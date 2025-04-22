انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) ريال مايوركا.. فوز كتالوني جديد

يستضيف برشلونة فريق ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، بينما مايوركا في المركز السابع بـ 44 نقطة.

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نهاية المباراة

ق90 إضافة 4 دقائق وقت بدل من الضائع

ق79 لامين يامال يهدر انفرادا تاما

ق72 رأسية من لارين والتعادل يضيع

ق62 خروج فاتي وأولمو ومشاركة رافينيا وفيرمين لوبيز

ق46 جووووول أول داني أولمو

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 هدف غير محتسب بداعي التسلل لمايوركا

ق40 تسديدات متتالية من لاعبي برشلونة لكن تماسك دفاعي من الضيوف

ق30 أراوخو يهدر هدفا محققا

ق29 القائم الأيسر يمنع تسديدة جافي من الدخول

ق19 تشيزني يتألق ويمنع هدفا محققا

ق12 حارس مايوركا يتألق على مرتين أمام توريس ويامال

ق6 تشيزني يمنع عرضية متقنة من مايوركا

انطلاق المباراة