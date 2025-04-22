كأس عاصمة مصر - إنبي يهزم حرس الحدود بثنائية في ذهاب ربع النهائي

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 21:13

كتب : FilGoal

أحمد صبيحة - إنبي

حسم فريق إنبي مباراة ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر أمام حرس الحدود.

وتغلب الفريق البترولي على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت بهدفين دون مقابل.

وتقام مواجهة الإياب بين الفريقين يوم 21 مايو المقبل.

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وتُلعب منافسات ربع نهائي كأس عاصمة مصر بنظام الذهاب والإياب.

وافتتح محمد شريف حتحوت التسجيل في الدقيقة 51 قبل أن يعزز أحمد صبيحة تقدم إنبي بهدف جديد في الدقيقة 72.

مواعيد مباريات الدور ربع النهائي كالتالي:

مباريات الذهاب

إنبي × حرس الحدود .. يوم الثلاثاء 22 إبريل الساعة 7 مساءً

الإسماعيلي × طلائع الجيش.. يوم الأربعاء 23 إبريل الساعة 4 مساءً

مودرن سبورت × البنك الأهلي.. يوم الأربعاء 23 إبريل الساعة 7 مساءً

سيراميكا كليوباترا × بتروجت.. يوم الخميس 24 إبريل الساعة 7 مساءً

مباريات الإياب

طلائع الجيش × الإسماعيلي.. يوم الثلاثاء 20 مايو الساعة 5 مساءً

البنك الأهلي × مودرن سبورت.. يوم الثلاثاء 20 مايو الساعة 8 مساءً

بتروجيت × سيراميكا كليوباترا.. يوم الأربعاء 21 مايو الساعة 5 مساءً

حرس الحدود × إنبي.. يوم الأربعاء 21 مايو الساعة 8 مساءً

كأس عاصمة مصر إنبي حرس الحدود
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