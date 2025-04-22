تشكيل برشلونة - مفاجآت بالجملة أمام ريال مايوركا.. وفاتي أساسي

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 20:47

كتب : FilGoal

برشلونة ضد قادش

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة مفاجآت بالجملة في التشكيل الأساسي لمواجهة ريال مايوركا.

ويستضيف برشلونة فريق ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري.

ويبدأ أنسو فاتي في التشكيل الأساسي للمرة الثانية هذا الموسم والأولى منذ أكتوبر الماضي.

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بينما يجلس رافينيا وجول كوندي وفرينكي دي يونج على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: رونالد أراوخو - إريك جارسيا - إينياجو مارتينيز - هيكتور فورت.

الوسط: جافي - بيدري - داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال - أنسو فاتي - فيران توريس.

دكة البدلاء: إيناكي بينيا - باو كوبارسي - رافينيا - بابلو توريه - فيرمين لوبيز - باو فيكتور - فرينكي دي يونج - جول كوندي - دييجو كوتشين - جيرارد مارتين - أندرياس كريستينسن.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه.

ويسعى برشلونة لتأمين الصدارة بانتصار جديد قبل ست جولات من النهاية.

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