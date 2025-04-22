بيسيرو: لست غاضبا من غياب زيزو.. وطلبت استبعاده بسبب عدم تركيزه

شدد جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك أن الأخبار المنتشرة عن غضبه من استبعاد أحمد سيد "زيزو" من الفريق غير صحيحة بالمرة.

وقال بيسيرو عبر المركز الإعلامي للزمالك: "لا أساس من الصحة لما تردد عن غضبي من عدم تواجد زيزو مع الفريق".

وأضاف "طلبت من الإدارة تحديد مصير زيزو قبل أسبوع من مباراة الكونفدرالية خاصة أن زيزو لم يكن في تركيزه بسبب ملف تجديد تعاقده".

وواصل "أنا صاحب قرار تقسيم الفريق إلى مجموعتين لخوض التدريبات في الفترة الحالية، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز".

وأشار إلى أنه قام بتقسيم اللاعبين لمجموعتين من أجل التركيز مع المجموعة الأساسية في الفترة الحالية خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات مهمة في مسابقة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى نهائي كأس مصر أمام فريق بيراميدز.

وأكد بيسيرو أنه يرغب في التركيز مع المجموعة التي تشارك في المباريات لتجهيزها بالشكل الأنسب في ظل أهمية الفترة المقبلة لفريق الزمالك ورغبته في التتويج بكأس مصر والتمسك بأمل المنافسة على مسابقة الدوري حتى أخر مباراة.

وأكد المدير الفني أنه هو من يشرف على تدريب جميع اللاعبين رفقة أعضاء جهازه المعاون.

وكان الزمالك قرر استبعاد زيزو من الفريق بعدما أعلن أنه علم بتوقيعه مع الأهلي للانضمام له في الموسم المقبل.