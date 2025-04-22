في غياب رونالدو وماني وطارق حامد.. النصر يواصل مطاردة الهلال بفوز مثير على ضمك

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 20:25

كتب : FilGoal

النصر ضد ضمك

واصل النصر مطاردة الهلال والاتحاد في المنافسة القوية بينهم على صدارة الدوري السعودي، وذلك بالفوز على ضمك بثلاثية مقابل هدفين في الجولة 29 من المسابقة.

ورفع النصر رصيده إلى النقطة 60 في المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني، وبفارق 8 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

وذلك قبل مواجهة النصر والاتحاد في الجولة المقبلة من الدوري.

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بينما تجمد رصيد ضمك عند النقطة 31 في المركز الـ11.

تقدم ضمك في الدقيقة 18 عن طريق رمزي بدران، وتعادل النصر في الدقيقة 25 بهدف سجله المدافع إيمريك لابورت.

ثم تقدم النصر بالهدف الثاني في الدقيقة 70 عن طريق علي الحسن، قبل أن يعود ضمك للتعادل في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 90+4 سجل النصر هدف الفوز عن طريق سلطان الغنام.

وغاب عن المباراة كريستيانو رونالدو وساديو ماني من النصر للحصول على راحة، وأيضا طارق حامد لاعب ضمك الذي ظل على مقاعد البدلاء.

وتأكد غياب جون دوران مهاجم النصر عن مباراة اتحاد جدة المقبلة بسبب تراكم البطاقات.

النصر رونالدو طارق حامد ضمك
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