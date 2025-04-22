تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء أمام سان جيرمان

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 20:16

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - باريس سان جيرمان

يجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي يوم الثلاثاء.

ويحل سان جيرمان ضيفا على نانت ضمن الجولة 29 من الدوري الفرنسي في التاسعة إلا ربع.

وجاء تشكيل نانت

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حراسة المرمى: باتريك كارلجرين

الدفاع: نيكولاس بالويس – دوجلاس أجوستو – ناثان زيزي – كيلفن أميان

الوسط: جان شارل كاستيليتو – بيدرو شيريفيلا – يوهان لبينان

الهجوم: ماتيس ألبين – نيكولاس كوزا – موسيس سيمون

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وسجل مصطفى 6 أهداف وصنع 1 خلال 28 مباراة.

ويحتل نانت المركز الـ14 برصيد 30 نقطة.

فيما توج سان جيرمان باللقب قبل عدة جولات من نهاية الموسم.

نانت باريس سان جيرمان مصطفى محمد
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