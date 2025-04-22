كرة يد - للمرة الثالثة على التوالي.. تتويج سيدات الأهلي بلقب الدوري
الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 19:42
كتب : FilGoal
حسم فريق سيدات الأهلي لكرة اليد لقب الدوري المصري للمرة الثالثة على التوالي قبل جولة من ختام المسابقة.
وتغلب الأهلي على الشمس بنتيجة 30-18 في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى قبل جولة من ختام الدورة المجمعة الثانية.
وحققت سيدات الأهلي بذلك لقب الدوري للمرة الخامسة والأربعين في التاريخ.
ويختتم فريق الأهلي منافساته بمواجهة الزمالك غدا الأربعاء في مباراة تحصيل حصل.
ورفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة بفارق 8 نقاط عن الشمس أقرب منافسيه.
أما الزمالك فيتذيل الترتيب برصيد 3 نقاط قبل المباراة الختامية.
ويستعد فريق الأهلي لخوض منافساتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس لسيدات كرة اليد.
ويستضيف الأهلي منافسات البطولتين على صالته في مايو المقبل.
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