كرة يد - للمرة الثالثة على التوالي.. تتويج سيدات الأهلي بلقب الدوري

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 19:42

كتب : FilGoal

فريق سيدات الأهلي - كرة يد

حسم فريق سيدات الأهلي لكرة اليد لقب الدوري المصري للمرة الثالثة على التوالي قبل جولة من ختام المسابقة.

وتغلب الأهلي على الشمس بنتيجة 30-18 في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى قبل جولة من ختام الدورة المجمعة الثانية.

وحققت سيدات الأهلي بذلك لقب الدوري للمرة الخامسة والأربعين في التاريخ.

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ويختتم فريق الأهلي منافساته بمواجهة الزمالك غدا الأربعاء في مباراة تحصيل حصل.

ورفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة بفارق 8 نقاط عن الشمس أقرب منافسيه.

أما الزمالك فيتذيل الترتيب برصيد 3 نقاط قبل المباراة الختامية.

ويستعد فريق الأهلي لخوض منافساتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس لسيدات كرة اليد.

ويستضيف الأهلي منافسات البطولتين على صالته في مايو المقبل.

كرة يد سيدات الأهلي
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