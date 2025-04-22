تقرير: مانشستر سيتي يسعى لاستمرار برناردو سيلفا رغم اهتمام بنفيكا وبرشلونة

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 19:29

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا - مانشستر سيتي - إيفرتون

يسعى نادي مانشستر سيتي للحفاظ على برناردو سيلفا لاعب الفريق وتمديد تعاقده لموسم آخر.

بيرناردو سيلفا

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

برناردو سيلفا البالغ من العمر 30 عاما هو أحد المرشحين لمغادرة سيتي عقب نهاية الموسم الجاري.

ويرتبط سيلفا بتعاقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2026.

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وكشف موقع givemesport عن رغبة مانشستر سيتي في تمديد التعاقد لمدة موسم آخر.

وأشار التقرير إلى اهتمام فريقي بنفيكا وبرشلونة في ضم اللاعب البرتغالي.

وأوضح التقرير أن برناردو سيلفا الذي يحصل على راتب أسبوعي بقيمة 300 جنيه إسترليني لم يحسم موقفه من العروض المقدمة.

وتدرج برناردو في صفوف بنفيكا قبل الاحتراف في صفوف موناكو عام 2014.

وانتقل الدولي البرتغالي من موناكو إلى مانشستر سيتي في صيف 2017.

وارتدى برناردو سيلفا قميص الفريق السماوي في 396 مباراة وسجل 70 هدفا.

وحقق مع سيتي العديد من البطولات، أبرزها 6 ألقاب دوري إنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا 2023 ولقب كأس العالم للأندية 2023.

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