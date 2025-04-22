خبر في الجول - بيراميدز ينتظر قرار مدربه لتفعيل بند شراء أوجولا.. وتفاصيل العقد

ينتظر نادي بيراميدز قرار مدربه كرونوسلاف يوريتشيتش بشأن تفعيل بند شراء صديق أوجولا.

ويلعب أوجولا مع بيراميدز على سبيل الإعارة قادما سيراميكا كليوباترا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن قرار المدرب الكرواتي سيكون الحاسم بشأن تفعيل بند أحقية شراء أوجولا.

ويبلغ بند أحقية الشراء 2 مليون دولار وينتهي 30 أبريل الجاري، أي إذا لم يفعل بيراميدز البند قبل هذا الموعد فلن يتمكن من ضمه بهذا المبلغ.

ولعب أوجولا مع بيراميدز 20 مباراة خلال الموسم الجاري وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 5 آخرين.

وتوج أوجولا بلقب كأس الرابطة المصرية على حساب فريق طلائع الجيش.

وبدأ أوجولا مسيرته في مصر مع سموحة إذ انضم له قادما من شوتينج ستارز النيجيري دون مقابل في صيف 2021.

وانتقل أوجولا إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2023 قبل أن يرحل إلى بيراميدز.