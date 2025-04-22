سكاي: ليفركوزن يرغب في ضم جناح سيتي وسط منافسة إنجليزية إيطالية

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 19:08

كتب : FilGoal

فيل فودين - جيمس ماك أتي - مانشستر سيتي

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي باير ليفركوزن يتواصل مع مانشستر سيتي بشكل مباشر من أجل ضم الجناح جيمس ماكاتي.

وأوضح التقرير أن الناديان يدرسان كل الحلول الممكنة لإتمام الصفقة.

وأضاف التقرير أن هناك أندية أخرى من الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي أبدت اهتمامها بضم اللاعب.

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لم يتوصل ماكاتي إلى اتفاق شفهي مع أي نادٍ حتى الآن، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن بيب جوارديولا مدرب سيتي يرغب في الاحتفاظ بماكاتي، لكن اللاعب يريد الرحيل لرغبته في لعب دقائق أكثر.

الجناح الشاب يشارك في بعض المباريات مع بيب جوارديولا هذا الموسم، فقد لعب 24 مباراة وسجل 7 أهداف.

وحاول ليفركوزن ضم اللاعب في يناير الماضي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، لكن الصفقة لم تتم.

مانشستر سيتي جيمس ماكاتي
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