تليجراف: بوستيكوجلو يواجه خطر الإقالة حتى إذا توج بالدوري الأوروبي
الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 18:46
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة تليجراف عن احتمالية إقالة أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام.
ويتولى بوستيكوجلو تدريب توتنام منذ 2023.
وحسب صحيفة تليجراف فإن إقالة بوستيكوجلو واردة في أي حالة عقب انتهاء الموسم حتى إذا توج بالدوري الأوروبي.
ووصل توتنام إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على أينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف بمجموع المباراتين.
ويقدم مدرب سيلتك السابق موسما سيئا على المستوى المحلي.
ويحتل توتنام المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة.
ويمتد عقد بوستيكوجلو مع توتنام حتى 2027.
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