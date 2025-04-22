مران الزمالك - تصعيد حارس الناشئين ومعسكر مغلق استعدادا للمصري

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

شهدت الجلسة حضور جميع الجهاز الفني بالكامل، وأكد المدير الفني البرتغالي على أهمية المرحلة المقبلة في ظل ارتباط الفريق بمباريات قوية في مسابقة الدوري، بجانب نهائي كأس مصر أمام فريق بيراميدز.

ومنح جوزيه بيسيرو تعليماته الفنية للاعبين من أجل تنفيذها خلال مران اليوم استعداداً لمباراة المصري المرتقبة.

و شهدت تدريبات الفريق تصعيد عمر محمد صلاح حارس مرمى فريق 2007 بقطاع الناشئين.

وأدى عمر محمد التدريبات برفقة حراس المرمى تحت قيادة نونو ميجيل مدرب حراس الفريق الأول.

وخاض الفريق تقسيمة فنية مطولة وأدى الفريق فقرة فنية وخططية ركز خلالها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو على تدريب اللاعبين على الكرات الثابتة.

وخصص الجهاز الفني فقرة كاملة بعد التقسيمة للعمل على إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل، استعداداً للمباريات المقبلة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، الانتظام في معسكر مغلق يوم الاثنين المقبل، الموافق 28 إبريل الجاري في مدينة برج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز المتصدر ونقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.