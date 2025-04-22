كرة طائرة – الفوز الثالث.. الأهلي يهزم نيمو ستارز الأوغندي ويقترب من التأهل للدور الثاني في بطولة إفريقيا

واصل الأهلي انتصاراته في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة في ليبيا، وذلك بعد الفوز على نيمو ستارز الأوغندي بنتيجة 3-0 في الأشواط.

وجاءت نتائج الأشواط للأهلي 25-18 و25-11 و25-14 على التوالي.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية رفقة فرق الفتح المغربي والحرس الجمهوري الكونغولي ووحدة الخدمات العامة الكينية وكاستل الجزائري ونيمو ستارز الأوغندي.

ويتبقى للأهلي تحقيق الفوز في مباراة واحدة لضمان التأهل لدور الـ16 من البطولة.

وتستضيف ليبيا منافسات بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة خلال الفترة من 18 إلى 30 أبريل الجاري.

ويدخل الأهلي البطولة من أجل الدفاع عن لقبه، بعدما توج باللقب الموسم الماضي على حساب مولودية بو سالم.

وجاءت قائمة الأهلي تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو:

حسام يوسف - عبد الحليم عبو - مصطفى جابر - زياد أسامة - سيف عابد - محمد عسران - أحمد عزب - عبد الرحمن الحسيني - إسلام محمد - يوندر جارسيا - محمد رمضان - خالد عادل - محمد عثمان - عبد الرحمن سعودي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لبطولة إفريقيا برصيد 16 لقبا وبفارق 10 ألقاب عن الصفاقسي التونسي أقرب منافسيه.

ونجح الأهلي في تحقيق اللقب في آخر 5 مشاركات شارك بهم في البطولة بينما غاب الفريق عن نسختي 2021 و2023.

وكان الزمالك اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة.