 سبورت: اتحاد جدة يجتمع مع برشلونة لبحث إمكانية ضم دي يونج

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 18:20

كتب : FilGoal

بيدري وفرينكي دي يونج

اجتمع مسؤولو نادي اتحاد جدة مع نظيره برشلونة لبحث إمكانية ضم فرينكي دي يونج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب الهولندي مع النادي الكتالوني في صيف 2026.

وحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن الاتحاد عقد اجتماعا مع برشلونة في الأيام الماضية من أجل التفاوض بشأن ضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.

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ووفقا لجريدة اليوم السعودية فإن لوران بلان المدير الفني للاتحاد يرغب في دعم خط وسط الفريق.

وحقق اتحاد جدة فوزا مثيرا على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الملك عبد الله بالجولة 29 من الدوري السعودي.

الفوز رفع رصيد الاتحاد للنقطة 68 في صدارة جدول الترتيب ليوسع الفارق مع الهلال صاحب المركز الثاني إلى 6 نقاط.

بينما توقف الاتفاق عند النقطة 40 في المركز السابع.

وسيلعب الاتحاد مباراته القبلة ضد النصر يوم الأربعاء 7 مايو، بينما يلتقي الاتفاق مع الخليج يوم 2 مايو.

فرينكي دي يونج برشلونة الدوري الإسباني اتحاد جدة الدوري السعودي
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