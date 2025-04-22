 سبورت: اتحاد جدة يجتمع مع برشلونة لبحث إمكانية ضم دي يونج

اجتمع مسؤولو نادي اتحاد جدة مع نظيره برشلونة لبحث إمكانية ضم فرينكي دي يونج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب الهولندي مع النادي الكتالوني في صيف 2026.

وحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن الاتحاد عقد اجتماعا مع برشلونة في الأيام الماضية من أجل التفاوض بشأن ضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.

ووفقا لجريدة اليوم السعودية فإن لوران بلان المدير الفني للاتحاد يرغب في دعم خط وسط الفريق.

وحقق اتحاد جدة فوزا مثيرا على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الملك عبد الله بالجولة 29 من الدوري السعودي.

الفوز رفع رصيد الاتحاد للنقطة 68 في صدارة جدول الترتيب ليوسع الفارق مع الهلال صاحب المركز الثاني إلى 6 نقاط.

بينما توقف الاتفاق عند النقطة 40 في المركز السابع.

وسيلعب الاتحاد مباراته القبلة ضد النصر يوم الأربعاء 7 مايو، بينما يلتقي الاتفاق مع الخليج يوم 2 مايو.