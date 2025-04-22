الزمالك يواجه بهتيم وديا استعدادا للمصري في الدوري

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 18:10

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك - سموحة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، خوض مباراة ودية أمام فريق بهتيم يوم الجمعة المقبل، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وسيخوض الزمالك المباراة الودية في الثالثة والنصف عصر يوم الجمعة المقبل، على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء لتجهيز جميع اللاعبين للمباراة المرتقبة أمام المصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة على 4 أشوط كي يحصل جميع اللاعبين على فرصة المشاركة في التجربة الودية.

أخبار متعلقة:
كرة يد - مدرب حراس مرمى الزمالك: سأتحدث عن كل شيء بعد الاطمئنان على عائلتي خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع محترف سلة الأهلي السابق مصدر من الزمالك لـ في الجول: أحمد حمدي جاهز للمشاركة والقرار في يد الجهاز الفني

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز المتصدر ونقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

الزمالك بهتيم الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - بيراميدز ينتظر قرار مدربه لتفعيل بند شراء أوجولا.. وتفاصيل العقد مران الزمالك - تصعيد حارس الناشئين ومعسكر مغلق استعدادا للمصري مدرب صنداونز: تمركز الأهلي في الملعب كان صعبا.. وقادرون على الحسم في القاهرة خبر في الجول - الأهلي يتسلم مكافأة كأس القارات الثلاث.. وينتظر الدفعة الأولى من مونديال الأندية خبر في الجول - اتحاد الكرة يرغب في إقامة نهائي الكأس بتحكيم مصري.. وشرط للأجنبي مصدر من الزمالك لـ في الجول: أحمد حمدي جاهز للمشاركة والقرار في يد الجهاز الفني وكيله: هذه حقيقة خروج بيسيرو من فندق إقامته بسبب المصاريف.. ومنزعج لخسارة زيزو إصابة محمد عواد في مفصل الركبة
أخر الأخبار
تقرير: مانشستر سيتي يسعى لاستمرار برناردو سيلفا رغم اهتمام بنفيكا وبرشلونة 3 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - بيراميدز ينتظر قرار مدربه لتفعيل بند شراء أوجولا.. وتفاصيل العقد 6 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: ليفركوزن يرغب في ضم جناح سيتي وسط منافسة إنجليزية إيطالية 24 دقيقة | ميركاتو
تليجراف: بوستيكوجلو يواجه خطر الإقالة حتى إذا توج بالدوري الأوروبي 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: إصابة ساكا ليست خطيرة 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - تصعيد حارس الناشئين ومعسكر مغلق استعدادا للمصري ساعة | الدوري المصري
ليكيب: سانت إيتيان يواجه خطر خصم نقاط من رصيده في الدوري الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الزمالك يكشف سبب رحيل مدرب حراس المرمى.. ونقطة خلاف ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط 2 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير 3 مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو 4 انتهت أبطال إفريقيا - صنداونز (0)-(0) الأهلي.. الحسم في القاهرة