دوري NBA - كليبرز يعادل السلسلة بالفوز على دنفر ناجيتس

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 18:06

كتب : FilGoal

كواي ليونارد

نجح لوس أنجلوس كليبرز في الفوز على دنفر ناجيتس في سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية للقسم الغربي من دوري كرة السلة الأمريكية NBA.

وفاز كليبرز ليعادل السلسلة وتصبح نتيجتها 1-1، وذلك بعدما انتصر بنتيجة 105-102.

وشهدت المباراة تألق كواي ليونارد نجم لوس أنجلوس كليبرز الذي سجل 39 نقطة.

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على الجانب الآخر سجل نيكولا يوكيتش نجم دنفر ناجيتس 26 نقطة.

في مباراة أخرى في القسم الشرقي نجم ديتوريت بيستينز في معادلة السلسلة مع منافسه نيويورك نيكس بالفوز عليه بنتيجة 100-94، لتصبح السلسلة نتيجهتها 1-1.

وتألق كيد كانينجهام نجم ديترويت وسجل 33 نقطة، وأكمل 12 متابعة.

بينما سجل جالين برونسون نجم نيويورك نيكس 37 نقطة في المباراة.

NBA لوس أنجلوس كليبرز
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