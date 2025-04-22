دوري NBA - كليبرز يعادل السلسلة بالفوز على دنفر ناجيتس

نجح لوس أنجلوس كليبرز في الفوز على دنفر ناجيتس في سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية للقسم الغربي من دوري كرة السلة الأمريكية NBA.

وفاز كليبرز ليعادل السلسلة وتصبح نتيجتها 1-1، وذلك بعدما انتصر بنتيجة 105-102.

وشهدت المباراة تألق كواي ليونارد نجم لوس أنجلوس كليبرز الذي سجل 39 نقطة.

على الجانب الآخر سجل نيكولا يوكيتش نجم دنفر ناجيتس 26 نقطة.

في مباراة أخرى في القسم الشرقي نجم ديتوريت بيستينز في معادلة السلسلة مع منافسه نيويورك نيكس بالفوز عليه بنتيجة 100-94، لتصبح السلسلة نتيجهتها 1-1.

وتألق كيد كانينجهام نجم ديترويت وسجل 33 نقطة، وأكمل 12 متابعة.

بينما سجل جالين برونسون نجم نيويورك نيكس 37 نقطة في المباراة.