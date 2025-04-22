ليست الواقعة الأولى.. أبولا: بورتو يدرس قطع إعارة ديالو لخروجه ليلا

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 17:55

كتب : FilGoal

تياجو ديالو - بورتو

يدرس نادي بورتو قطع إعارة لاعبه تياجو ديالو وإعادته إلى يوفنتوس.

وحسب صحيفة أبولا البرتغالية فإن بورتو بصدد قطع إعارة ديالو لعدم التزامه.

وأفادت الصحيفة فإن ديالو رفقة 3 لاعبين آخرين كسروا قواعد النادي بالخروج ليلا.

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ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى للمدافع البرتغالي، فإن ديالو سافر إلى مدينة مدريد ليلة رأس السنة وعاد إلى تدريبات بورتو في اليوم التالي متأخرا.

وتعاقد بورتو مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من يوفنتوس.

ولم يتضمن العقد بند أحقية الشراء.

وانضم ديالو إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية قبل الماضية مقابل 5 ملايين يورو قادما من ليل.

وانتقل ديالو إلى فريق ميلان تحت 19 عاما قادما من سبورتينج لشبونة البرتغالي مقابل مليون يورو في يناير 2019.

واستمر ديالو مع الروسونيري لمدة 6 أشهر فقط ورحل إلى ليل مقابل 4 ملايين يورو في صيف 2019.

وتوج ديالو من قبل ببطولة الدوري الفرنسي موسم 2020-2021 وبالسوبر الفرنسي 2021-2022.

تياجو ديالو بورتو يوفنتوس الدوري البرتغالي الدوري الإيطالي
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