كرة يد - مدرب حراس مرمى الزمالك: سأتحدث عن كل شيء بعد الاطمئنان على عائلتي

كشف ماركوس ماركيز مدرب حراس مرمى الزمالك لكرة اليد عن رحيله إلى كرواتيا.

ولم ينته موسم الزمالك في كرة اليد إذ يتبقى المنافسة على بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

وكشف ماركوس ماركيز مدرب حراس مرمى الزمالك لكرة اليد عبر حسابه الشخصي "مشجع أهلاوي ساعدني أنا وعائلتي للوصول بسلام إلى كرواتيا".

وتابع "أشكره على ذلك وعندما أتأكد أن عائلتي في أمان سأتحدث عن طل شيء بخصوص الزمالك".

وكان ماركوس قد انضم إلى الجهاز الفني بقيادة الإسباني فرناندو باربيتو المدير الفني للفريق.

ولم يكشف ماركوس تفاصيل رحيله عن مصر إلى كرواتيا موضحا حديثه في وقت لاحق.

وخسر الزمالك هذا الموسم لقب بطولتي الدوري وكأس مصر أمام الأهلي.