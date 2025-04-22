47 ناد يصادق على مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية.. والشباب يرفع الكارت الأحمر

وافق 47 ناد سعودي على مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية، فيما أبدى نادي الشباب اعتراضه.

وغادر ممثل نادي الشباب الاجتماع الأخير لمشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية وذلك قبل إصدار التقرير النهائي بنتائج المشروع.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن فارس العلياني ممثل نادي الشباب رفع البطاقة الحمراء اعتراضا على المصادقة على التقرير النهائي المتعلق بنتائج المشروع.

وقال العلياني عبر وسال إعلام سعودية: "أحسن الله عزاءنا في تاريخنا الرياضي، ما حدث هو عبث، والمتضرر الوحيد في هذا المشروع هو نادي الشباب".

وأضاف"نحن كُنا رابع الترتيب في سجل أبطال الدوري ثم أصبحنا خامسا. اتحاد القدم رمى موضوع التوثيق لدى الجمعية العمومية، ومع الأسف أندية ليس لها تاريخ رياضي تصوت وتقرر".

وستقوم الأندية بإعلان عدد بطولاتها وفقا لنتائج التقرير بعد المصادقة على التقرير النهائي لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، ، بعد ذلك سيتم الإعلان عنها في موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشارت التقارير إلى أن فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية بين في تقريره أن عدد البطولات المرصودة 3910 بطولة، وعدد الأبطال 155 نادي.

وأضاف أن عدد البطولات المرصودة للفريق الأول 1282 بطولة، وللفئات العمرية 2628 بطولة.

وأوضحت التقارير أن عدد الأندية المصادقة على نتائج مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية 47 ناد، الشباب هو النادي الوحيد الذي رفض المصادقة.