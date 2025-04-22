سبورت: الهلال يدرس تعويض نيمار بضم رافينيا

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 17:35

كتب : FilGoal

رافينيا - برشلونة

يسعى نادي الهلال لتعويض رحيل البرازيلي نيمار عن الفريق بضم نجم بارز.

وكان قد ارتبط اسم فينيسيوس جونيور بالانتقال إلى الهلال لكن تشير التقارير إلى أن اللاعب قرر عدم الرحيل عن ريال مدريد في المستقبل القريب.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن الهلال يدرس خيارات لتعزيز هجومه بجناح من الطراز الرفيع.

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وأوضح التقرير أن إدارة الهلال مهتمة بضم البرازيلي رافينيا نجم فريق برشلونة.

ونجح رافينيا في تسجيل 30 هدفا وصناعة 22 آخرين خلال 48 خاضهم برشلونة هذا الموسم.

ويعتبر رافينيا أحد أبرز اللاعبين المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية في 2025.

وكشف التقرير عن اهتمام أندية مثل الهلال والنصر واتحاد جدة لضم نجوم من فريق برشلونة.

وأبرز الأسماء المرشحة من برشلونة للانتقال إلى الدوري السعودي فرينكي دي يونج ورونالد أراخو.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني قبل ست جولات من النهاية بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد.

إذ جمع برشلونة 73 نقطة بينما ريال مدريد 69.

برشلونة رافينيا الهلال
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