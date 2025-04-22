تشكيل النصر - دوران يقود النصر أمام ضمك.. وطارق حامد على الدكة

يقود الكولومبي جون دوران هجوم النصر خلال المواجهة المرتقبة ضد ضمك.

ويحل النصر ضيفا على ضمك ضمن الجولة 29 من مسابقة الدوري السعودي.

فيما يغيب كريستيانو رونالدو عن صفوف النصر أمام ضمك تجنا لإرهاق النجم البرتغالي، إذ سيلعب النصر ضد يوكوهاما مارينوس الياباني بعد 3 أيام في ربع نهائي أطال آسيا للنخبة.

في المقابل يتواجد النجم المصري طارق حامد على مقاعد بدلاء ضمك في مواجهة النصر.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة ضمك كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - إيمريك لابورت - سالم النجدي

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - أيمن يحيى

خط الهجوم: أنجيلو جابريل - جون دوران - ويسلي

ويحتل نادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة.

فيما يتواجد ضمك في المركز الـ11 بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة.