توتوسبورت: برشلونة يستهدف مويس كين لخلافة ليفاندوفسكي

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 17:03

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي

كشفت صحيفة توتوسبورت الإيطالية عن وجود اهتمام من برشلونة بالتعاقد مع مويس كين لاعب فيورنتينا.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يستهدف التعاقد مع مويس كين لخلافة روبرت ليفاندوفسكي الذي بلغ من العمر 37 عاما.

كشافو برشلونة تابعوا كين والأداء الذي يقدمه طوال الموسم ويرونه كتعاقد محتمل لتقوية الفريق.

أخبار متعلقة:
قائمة برشلونة - استبعاد ليفاندوفسكي وتواجد فاتي ضد ريال مايوركا برشلونة يكشف طبيعة إصابة ليفاندوفسكي خبر حزين لـ برشلونة.. آس: الكشف عن مدة غياب ليفاندوفسكي تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام سيلتا.. وأولمو ويامال بديلان

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل ولذلك يبحث النادي عن مهاجم لخلافته.

وشارك كين منذ بداية الموسم الحالي بقميص فيورنتينا في 39 مباراة بجميع البطولات وتمكن من تسجيل 23 هدفا وصناعة 3 أهداف.

ويحتل برشلونة حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

كما وصل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة مويس كين فيورنتينا
نرشح لكم
تشكيل برشلونة - مفاجآت بالجملة أمام ريال مايوركا.. وفاتي أساسي  سبورت: اتحاد جدة يجتمع مع برشلونة لبحث إمكانية ضم دي يونج سبورت: الهلال يدرس تعويض نيمار بضم رافينيا أخبار جيدة لـ ريال مدريد.. تقرير: كارباخال يعود للتدرب بالكرة تشواميني: سنواصل المنافسة على الدوري.. وسعيد لحصد جائزة لاعب الشهر مدرب خيتافي: أنشيلوتي أفضل مدرب لـ ريال مدريد.. وأرغب في مشاركة مبابي قائمة ريال مدريد - استبعاد مبابي من مواجهة خيتافي مؤتمر أنشيلوتي: مبابي سيكون جاهزا أمام برشلونة.. وأريد الاستمرار لأطول فترة ممكنة
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (0)-(0) أستون فيلا.. انطلاق المباراة 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الوداد يتفاوض مع كيروش لقيادته في كأس العالم للأندية 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل برشلونة - مفاجآت بالجملة أمام ريال مايوركا.. وفاتي أساسي 22 دقيقة | الدوري الإسباني
أبولا: 5 ملايين يورو قد تدفع بـ ليفربول لإبقاء نونيز على مقاعد البدلاء 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيسيرو: لست غاضبا من غياب زيزو.. وطلبت استبعاده بسبب عدم تركيزه 35 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - تأكد جاهزية وسام أبو علي لمواجهة صنداونز 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
في غياب رونالدو وماني وطارق حامد.. النصر يواصل مطاردة الهلال بفوز مثير على ضمك 44 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء أمام سان جيرمان 52 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط 2 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير 3 مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو 4 انتهت أبطال إفريقيا - صنداونز (0)-(0) الأهلي.. الحسم في القاهرة