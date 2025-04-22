توتوسبورت: برشلونة يستهدف مويس كين لخلافة ليفاندوفسكي
الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 17:03
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة توتوسبورت الإيطالية عن وجود اهتمام من برشلونة بالتعاقد مع مويس كين لاعب فيورنتينا.
وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يستهدف التعاقد مع مويس كين لخلافة روبرت ليفاندوفسكي الذي بلغ من العمر 37 عاما.
كشافو برشلونة تابعوا كين والأداء الذي يقدمه طوال الموسم ويرونه كتعاقد محتمل لتقوية الفريق.
وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل ولذلك يبحث النادي عن مهاجم لخلافته.
وشارك كين منذ بداية الموسم الحالي بقميص فيورنتينا في 39 مباراة بجميع البطولات وتمكن من تسجيل 23 هدفا وصناعة 3 أهداف.
ويحتل برشلونة حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
كما وصل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس ملك إسبانيا.
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