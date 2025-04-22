الدوري السعودي - تقرير يكشف سبب استبعاد رونالدو أمام ضمك
الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 16:57
كتب : FilGoal
استبعد ستيفانو بيولي مدرب نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو من مواجهة ضمك.
ويحل النصر ضيفا على ضمك مساء الثلاثاء ضمن الجولة 29 من الدوري السعودي.
واستبعد بيولي، رونالدو بحيب صحيفة الرياضية، تجنا للإرهاق إذ يرتبط الفريق بمواجهة قوية بعد 3 أيام ضد يوكوهاما مارينوس الياباني.
ويلعب النصر ضد يوكوهاما مارينوس اليباني يوم السبت المقبل ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.
فيما سيعتمد بيولي على الجناحين البرازيليين أنجيلو جابرييل وويسلي أمام ضمك في غياب رونالدو.
ويحتل نادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة.
فيما يتواجد ضمك في المركز الـ11 بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة.
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